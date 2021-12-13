Москва, 13 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Правительство РФ ориентирует регионы на соблюдение санитарных мер по коронавирусу в преддверии Новогодних праздников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

«Мы ориентируем регионы на то, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали все ограничительные меры для того, чтобы не допустить распространения заболевания особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть, поздравить друг друга, но естественно меры ограничения уходят на задний план», — сказала Голикова.

Она также отметила, что нагрузка на здравоохранение сейчас запредельная.