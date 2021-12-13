Водители в Ереване прекратили забастовку
Ереван, 13 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Вышедшие 13 декабря на забастовку в Ереване водители автобусов прекратили протестовать. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».
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Ереван
По данным журналистов, с протестующими встретились представители мэрии армянской столицы. После обсуждения проблем водители прекратили акцию.
«Наши проблемы на 99% решены», — сказал журналистам один из участников протестной акции.
Ранее протестующие заявляли, что требуют повысить им зарплату и улучшить условия труда.
Стоит отметить, что в автобусах Еревана недавно установили оборудование для сбора платы за проезд на входе. Ряд водителей выразили протест и не вышли на работу 13 декабря. Это привело к скоплению людей на автобусных остановках.