Саранск, 13 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 13 декабря выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 137 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 576 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

За последние сутки в республике выписаны 136 человек, всего с начала пандемии выздоровели 31 979 жителей Мордовии. 954 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5643 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1042 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3588 жителей республики.