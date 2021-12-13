Минск, , 14:59 — REGNUM Александр Лукашенко 13 декабря назначил министра образования Игоря Карпенко председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, а также пять членов комиссии и двух глав областей Белоруссии — Витебской и могилёвской (Восточная Белоруссия). Лукашенко уверен, что проект новой белорусской конституции будет принят на февральском референдуме, а Карпенко станет первым главой ЦИК, избранным «Всебелорусским народным собранием» — пока что неконституционным органом с непонятным статусом.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В состав нового ЦИК назначены также Вадим Ипатов, Елена Балдовская, Денис Дук, Сергей Калиновский и Александр Южик. При должности главы комиссии коммунист Карпенко сохранит пост министра образования, сообщил Лукашенко.

«Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, Ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет Вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы — человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти — парламент. Ну и, естественно, выборы президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Ну и в организационном плане, скорее всего, Вы будете первым Председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит Конституцию», — добавил бессменный (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

В сообщении президентской пресс-службы также сказано о назначении «губернаторов», которых тоже (как и ВНС) нет в белорусском законодательстве: «Александр Лукашенко также назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области. Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома, Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком».

Лукашенко пообещал приехать в эти не самые благополучные приграничные с Россией регионы, пояснив: «Я просто более конкретно изложу свою позицию по назначению и переназначению губернаторов, потому что это ключевые должности в стране. Без губернаторов страны быть не может».