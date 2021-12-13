Москва, 13 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Новое правительство Германии не станет поставлять на Украину оружие. Об этом 13 декабря заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

По его словам, власти Украины должны уже понять, что Запад хочет нормализовать отношения с Россией. Поэтому Киеву нужно начать выполнять взятые на себя обязательства в части Минских соглашений.

«Оружия Украине поставлять не будут. Я думаю, Украина получила четкие сигналы после переговоров Путина и Байдена, что войны не будет никакой. Наоборот, обе стороны пытаются деэскалировать ситуацию. Украинская политика, дипломатия должна это понять. За Украину не будут воевать на Западе — это сигнал, который Владимир Зеленский должен понять. Поэтому он снова должен сеть за стол переговоров, идти на реализацию Минских соглашений — это выход из положения», — сказал Рар.