Сантьяго, 13 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Чили состоятся последние перед вторым туром президентских выборов дебаты между представителем левых сил Габриэлем Боричем и ультраконсерватором Хосе Антонио Кастом. Об этом пишет Prensa Latina.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Хосе Антонио Каст

Дебаты, которые будут показаны в прямом эфире на телевидении, продлятся два часа, в течение которых кандидаты попытаются убедить неопределившихся избирателей проголосовать за себя.

На выборах 21 ноября Каст, представитель крайне правой Республиканской партии, занял первое место с преимуществом всего в два с лишним процента над Боричем, представителем левой коалиции.

По мнению политолога Маурисио Моралеса, дебаты будут самыми «напряженными и конфликтными» с момента возвращения к демократии в 1990 году.

«Не только из-за различий между платформами, но и из-за очевидных личных разногласий», — цитирует Моралеса Radio Cooperativa.