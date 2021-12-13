Рязань, 13 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Рязанской области 13 декабря подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 19 летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,37%. С начала пандемии в Рязанской области выявлено 58 358 носителей коронавируса. Справился с заражением 52 541 человек, в том числе 480 пациентов выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончался 2 221 человек.