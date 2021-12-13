Курган, 13 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 186 новых случаев заражения коронавирусом, из них 73 зарегистрировано в Кургане. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 187 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 10 декабря подтвердили 47 749 случаев заражения коронавирусом, вылечились 38 310 курганцев.