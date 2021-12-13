Москва, 13 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление стран G7 по возможным санкциям против Москвы очередными угрозами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз. Мы, единственное что хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минфина Джанет Йеллен в ходе переговоров с новым главой министерства финансов ФРГ Кристианом Линднером заявила, что администрация США заинтересована в укреплении отношений с Германии по вопросу санкций против России в случае «российской агрессии на Украине».

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