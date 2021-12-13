В Оренбуржье ещё 231 человек заразился коронавирусом
Оренбург, 13 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 231 новый случай заражения коронавирусом, что на семь меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 13 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 104 648 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 5339,4 на 100 тысяч населения.
Выздоровели 89 246 оренбуржцев. Стоит отметить, что число выписанных из COVID-центров за сутки пациентов превысило число новых заражений: 332 против 231факта.
По причине коронавирусной инфекции в Оренбуржье скончались 3292 человека. За последние сутки подтверждено девять смертей.