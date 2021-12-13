Буэнос-Айрес, , 14:51 — REGNUM Совет МВФ соберется 13 декабря, чтобы пересмотреть политику дополнительных сборов для должников по просьбе Аргентины. Об этом сообщает аргентинское информагентство TN.

Остановите МВФ! Elvert Barnes

МВФ взимает дополнительную плату со стран, которые получают кредит, превышающий внесенную в фонд сумму. Аргентина получила рекордную в истории МВФ ссуду и, согласно расчетам, обязалась выплачивать 1 млрд долл. США в год. После затяжных переговоров с фондом правительство на нескольких международных форумах потребовало отмены дополнительной пошлины и получило поддержку G20 и членов комитета МВФ.

МВФ выразил обеспокоенность по поводу сокращения дополнительных сборов, считая, что снижение ставки чрезвычайного финансирования может побудить страны брать кредиты в большем, чем необходимо, размере. По мнению министра экономики Аргентины Мартина Гусмана, политика надбавок «неравномерна, поскольку она непропорционально влияет на страны с формирующимся рынком: страны со средним уровнем дохода имеют самые низкими квотами, а страны с неблагоприятными условиями оказываются в более жестких условиях».

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