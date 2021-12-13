Москва, 13 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. До Нового года договорились провести встречу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом 13 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Договорились, да. Мы своевременно проанонсируем эту дату», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, договорились ли Путин и Лукашенко о такой встрече во время своего телефонного разговора.

«До Нового года, да», — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли такая встреча до конца нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдача ковид-сертификатов и QR-кодов российским гражданам, привитым от COVID-19 зарубежными вакцинами, является признанием антител, а не зарубежных вакцин.