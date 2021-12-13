Архангельск, 13 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом выросло на 321. Лидеры по приросту заболевших — Северодвинск и Архангельск.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе, в областном центре выявлено 67 случаев заболевания, в Северодвинске — 71, в Вельском районе — 25, в Пинежском районе — 21, в Новодвинске — 20. По 17 заболевших выявлено в Коряжме и Няндомском районе, 16 — в Плесецком округе, 15 — в Холмогорском районе, 14 — в Мирном, 13 — в Устьянском районе, десять — в Коношском.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе жертвами инфекции стали семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в России коронавирус выявили у 29 558 человек.