Салехард, 13 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 906 человек. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 903 — на три человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, С начала пандемии в ЯНАО на 13 декабря подтвердили 59 739 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 844 человека.