Майкоп, 13 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Адыгее в последние дни фиксируется самое большое число заражений коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Так, 9 декабря подтвердились тесты на COVID-19 у 113 человек, за прошедшие сутки — у 111 жителей региона. Общее число носителей коронавируса достигло 25 588 человек, сообщили 13 декабря в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время 3754 жителей Адыгеи болеют COVID-19. Выздоровел за прошедшие сутки 31 человек. Всего излечился от опасной инфекции 21 141 пациент.

Выросло за последний день еще на один число случаев летального исхода. Общее число скончавшихся от COVID-19 жителей республики достигло 693 человек.

Напомним, об ухудшении ситуации по коронавирусу в Адыгее заявила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова

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