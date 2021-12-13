Салехард, 13 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 123 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 495 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 13 декабря подтвердили 59 739 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 844 человека.