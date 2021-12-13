Земетчинский район, Пензенская область, , 13:55 — REGNUM Убийством двух человек закончилось застолье в квартире одного из домов посёлка Пролетарский Земетчинского района Пензенской области. Подозреваемого в преступлении задержали и заключили под стражу, сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство kropekk_pl

Компания из нескольких человек 2 декабря находилась в квартире по улице Центральной посёлка Пролетарский. Во время совместного распития спиртных напитков между 26-летним гостем и сыном хозяина квартиры произошёл конфликт, переросший в драку. Злоумышленник ножом несколько раз ранил потерпевшего. В этот момент в драку вмешалась, наблюдавшая со стороны женщина. Она попыталась оттолкнуть злоумышленника, но и ей нанесли несколько ударов. От полученных травм 41-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте.

Подозреваемый сбежал из квартиры через окно, но был обнаружен в подъезде одного из общежитий. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в посёлке Мокшан Пензенской области в ночь с 17 на 18 июня обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти.

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