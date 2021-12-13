Томск, 13 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. По состоянию на 13 декабря в Томской области выявлено 58 800 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 229 человек, выздоровели 204 человека.

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 42 945 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в регионе был подтверждён 231 случай заражения коронавирусом, список выздоровевших пополнился 207 фамилиями.