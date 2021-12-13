Отказ Берлина от СП-2 освободит Россию от транзитной завязки на Украину
Москва, 13 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Если проект СП-2 будет заморожен, то для обеспечения сохранения транзита газа через Украину Западу придётся идти навстречу России в гораздо более серьёзных вопросах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 декабря, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Иван Шилов ИА REGNUM
Северный поток
Как сообщалось ранее, Бербок заявила, что «СП-2 якобы не удовлетворяет требованиям газовой директивы ЕС», а потому в соответствие с коалиционным соглашением нового правительства Германии этот проект «в текущем состоянии не может быть одобрен».
«Новый министр иностранных дел Германии оказалась настолько низкоквалифицированным политиком, что не способна, оказывается, понять, что «Северный поток — 2» — это в равной степени проект и России, и самой Германии. Это её стратегический козырь в борьбе за достойное место и в Европе, и в мире в целом, причём не только в экономике. Когда сопредседатель партии «Союз-90»/»Зеленые» выступала против СП-2 в ходе предвыборной кампании, это было одно, но сейчас она в правительстве, а говорит, как среди своих однопартийцев. А их-то в Германии, как показали выборы, не так уж и много.
Думаю, что экономически для Газпрома сегодня уже безразлично, запустят «Северный поток — 2» в ближайшее время или через какой-то срок. Свои вложения в СП-2 российская фирма окупит, если уже не окупила, за счёт резко возросшей цены на газ. Плюс неустойка.
Политически отказ Германии от проекта освободит нашу страну от обязательств по известному соглашению о продолжении транзита газа через Украину. Вопрос об участии Германии в урегулировании конфликта на Украине будет закрыт с позором для неё.
В условиях замораживания СП-2 для обеспечения продолжения транзита российского газа через Украину Западу придётся идти навстречу нашей стране в гораздо более серьёзных вопросах, чем согласие с этим равно полезным и для России, и для Европы проектом.
Пожелаем Анналене Бербок и её кураторам из ЕС успехов в дальнейшем ослаблении германской и евросоюзовской внешней политики!» — отметил Михаил Демурин.