Барнаул, 13 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 13 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7550 человек, причём 82 из них добавлены в сводку за минувшие выходные (11−12 декабря 2021 года). Прирост выявленных зараженных составил 1540 за выходные.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 110 793 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 85 698 человек (+1862 за выходные). Тяжелобольных в крае насчитывается 612 (-22 за сутки), из них 235 подключены к аппаратам ИВЛ (-13 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 685 человек, +350 за выходные) и ОРВИ (78 287 человек, +1127 за выходные). Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за выходные стало больше на 217 (всего 4452).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 1535 (на 7633 меньше за минувшие сутки).

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