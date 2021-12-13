Севастополь, 13 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Севастополе снижается заболеваемость COVID-19, а также уровень госпитализации пациентов с коронавирусом. Данные прозвучали 13 декабря на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Показатели снижаются: за неделю заболел 1 181 человек, это на 16% меньше, чем неделей ранее. На амбулаторном лечении находятся на 13% меньше пациентов, уровень госпитализации снизился на 7% за неделю, количество внебольничных пневмоний уменьшилось на 3%», — доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Темпы прироста заболеваемости за сутки и за неделю снизились на 20%. На данный момент в стационарах свободна 221 койка. На 13 декабря в отделении интенсивной терапии находятся 60 человек, на ИВЛ — два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Севастополе было подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 51 141 человек.