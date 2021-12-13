Подгорица, 13 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. К концу июня 2022 года министерство финансов и социального обеспечения Черногории должно предложить поправки к Закону о бюджете и налоговой ответственности, которые будут касаться создания Налогового совета, сообщает издание Investitor.

Chris Potter Налоги

Налоговый совет должен быть независимым органом, который будет контролировать реализацию налогово-бюджетной политики и вносить предложения и меры по ее совершенствованию. Создание этого органа также является требованием Европейской комиссии. Кроме того, его формирование было одним из обязательств по кредитному соглашению на 60 миллионов евро, которое должно было помочь Черногории ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.

Соглашение было подписано бывшим правительством и оплачено двумя траншами. Деньги являются частью программы макроэкономической помощи ЕС для десяти стран, участвующих в процессе расширения и европейского соседства, на общую сумму три миллиарда евро.