Белград, , 14:02 — REGNUM Так называемое массовое убийство мирных албанцев в деревне Рачак в конце 1990-х сфабриковал бывший глава верификационной комиссии ОБСЕ Уильям Уокер. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 12 декабря в эфире телеканала Prvа.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

«Уокер и его люди собрали подробную, но ложную документацию по поводу событий в Рачаке. Они борьбу против террористов «Освободительно армии Косово» превратили в резню мирных жителей», — сказал Вулин.

Глава МВД Сербии обвинил Уокера и членов его делегации в том, что они использовали визит в командный центр армии СР Югославии в Куршумлии накануне начала агрессии НАТО для того, чтобы оставить там локаторы для авиации альянса.

«Когда начались бомбардировки, НАТО разбомбил командный пункт нашей Третьей армии в Куршумлии. Это невозможно было сделать без локаторов. Их, вне всякого сомнения, оставили Уокер и его сотрудники, которые несколько дней до этого были в казарме в Куршумлии. Тогда мы потеряли десяток военных и офицеров», — рассказал Вулин.

Напомним, что ранее Вулин заявил о том, что в деревне Рачак в Косово и Метохии не было никакой резни мирных жителей. Это его заявление остро критиковали представители ЕС и США.