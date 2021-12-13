Красноярск, 13 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 36 человек, сообщили 13 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 7950 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 651 носитель коронавируса, выздоровели 699 человек.