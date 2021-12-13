Москва, 13 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Наиболее крупные российские банки ожидают, что Центральный банк (ЦБ) России на своем заседании 17 декабря повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5%. Об этом 13 декабря сообщается в консенсус-прогнозе издания «Известия».

Pixabay.com Повышение процентной ставки

Как отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, несмотря на то, что начавшийся в марте нынешнего года рост ставок в экономике способствовал тому, что потребительское кредитование замедляется, а граждане страны стали наращивать свои сбережения на депозитах, все еще имеются риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса.

«Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос», — предположил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Также указывается, что в Райффайзенбанке считают, что по итогам нынешнего года инфляция в России может у отметки 8,3−8,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что Роскомнадзор за январь-ноябрь 2021 года заблокировал более 2,5 тыс. интернет-ресурсов с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций.