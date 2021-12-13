Число заражений коронавирусом в Тюменской области достигает 85 тысяч
Тюмень, 13 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 304 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Коронавирус
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 303 случая.
С начала пандемии в Тюменской области на 13 декабря подтвердили 84 872 случая заражения коронавирусом, вылечились 66 995 тюменцев.