Ханты-Мансийск, 13 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1843. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1834 — на девять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 13 декабря подтвердили 92 517 случаев заражения коронавирусом, вылечились 85 613 человек.