Красногорск, 13 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2147 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 13 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 549 303 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 614 510.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 13 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 61 человека.