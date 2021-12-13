Москва, , 13:04 — REGNUM Стали известны победители 15-го фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей». Жюри фестиваля под председательском Ежи Капусциньского присудило гран при в размере 2500 евро картине«Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренниковаза фильм, восстанавливающую веру в бескомпромиссность художественного кино. II приз в размере 1500 евро получила"Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой за фильм одновременно жалостный и жестокий, за дебют, который показывает всему миру, как реализовать свой первый фильм. III приз в размере 500 евро присужден фильму«Дело» режиссера Алексея Германа-младшего за ироничный и горький рассказ о столкновении интеллигента с системой, в котором критическое жало режиссера не щадит ни одну из сторон.

Обсуждение © Пресс-служба фестиваля «Спутник над Польшей»

Жюри отметило дипломом фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова за оригинальный взгляд, в котором христианская притча идет об руку с мрачным гротеском тоталитарной действительности.

На конкурсе документальных фильмов жюри во главе с Робертом Глиньским вручило гран-при и приз в размере 2500 евро фильму «Станиславский. Жажда жизни» Юлии Бобковой. Второе место и приз в размере 1500 евро жюри присудило фильму «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина. Третье место и приз в размере 500 евро занял фильм «Агафья» Павла Селина.

Приз зрительских симпатий 15-го фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» получил фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Глубже!» Михаила Сегала.