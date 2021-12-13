Мехико, , 13:08 — REGNUM Правительство Мексики под давлением США 12 декабря ввело визы для граждан Бразилии, массово мигрирующих в Соединенные Штаты. Об этом сообщает информагентство Brasil de Fato.

Стена на границе Мексики и США Tomas Castelazo

Новое требование является результатом давления со стороны правительства США, которое пытается ограничить незаконный въезд бразильцев, бегущих из своей страны через Мексику из-за экономического и политического кризиса.

До 2018 года нелегалы из Бразилии составляли менее 1% общего числа задержанных мигрантов. В 2019 году — уже 2,1%, или 17,9 тысячи бразильцев. В этом году был побит рекорд — задержано 56 900 человек, что составляет 3,3% всех мигрантов. Рост нелегальной миграции связан не только с внутренним кризисом в стран Латинской Америки, но и ожиданиями благоприятной политики главы Белого дома Джо Байдена.

Нелегальная миграция из Центральной Америки вызывает большую озабоченность США. В этом году на южной границе было арестовано 655 тысяч мексиканцев, 283 тысячи гвательмальцев и 319 тысяч граждан Гондураса.

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