Великий Новгород, 13 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Новгородской области за минувшие сутки выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 13 декабря федеральный оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

За прошедшие сутки в Новгородской области заразились коронавирусом 190 человек, только в областном центре, Великом Новгороде ковидом заболели 93 человека. Отметим, что 12 декабря в области заболело на одного человека меньше.

В регионе наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За последние четыре дня фиксируется стабильная выявляемость, она колеблется от 190 до 192 случаев в сутки.

От коронавируса, как от основной причины, в регионе скончались за сутки шесть человек, что на пять человек меньше, чем в предыдущие сутки. Динамика смертности нестабильна: после снижения на следующие сутки может последовать ее увеличение.

За прошедшие сутки количество выздоровлений в Новгородской области составило 314 случаев. тот показатель на восемь случаев больше, чем за предыдущий день. Для этого показателя отмечается положительная динамика. Каждый день количество переболевших ковидом увеличивается. С начала декабря с отметки в 246 случаев этот показатель поднялся на 68 позиций.

Отметим, в Новгородской области за два года пандемии официально выявлено 62 349 случаев заражения ковидом. При этом от вируса скончались 711 человек, а выздоровели — 52 944 человек.