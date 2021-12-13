Красногорск, 13 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 13 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1999 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 41 случай меньше аналогичного показателя 12 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2040 человек, а днем ранее — у 1833 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 13 декабря в России было выявлено 29 558 новых случаев заражения коронавирусом.