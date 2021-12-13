Красноярск, 13 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. По состоянию на 13 декабря в Красноярском крае выявлено 162 095 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждён 651 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае выздоровели 145 706 человек. За последние сутки коронавирус победили 699 красноярцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в регионе было выявлено 678 носителей коронавируса, выздоровели 729 человек.