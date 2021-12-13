Ставрополь, 13 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Ставропольский край в течение последних двух недель находится на так называемом плато по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом. После зафиксированного 22 ноября пика заболеваемости с показателем 534 заболевших за сутки в регионе к 9 декабря произошло снижение числа новых случаев в сутки до 443. За последний день подтверждены тесты на коронавирус у 455 жителей края, сообщили 13 декабря в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Большое число выписанных было зафиксировано в Ставропольском крае 11 декабря — сразу 668 человек. За счет этого снизилось количество госпитализированных с COVID-19. К 10 декабря было занято 3168 коек в ковидных госпиталях из 3770 имеющихся. Между тем в настоящее время число «активных» больных на Ставрополье составляет 22 946 человек.

Общее число носителей коронавируса в крае достигло 118 756 человек, выздоровели из них 90 182 человека. Не удалось спасти врачам 5628 пациентов, в том числе 29 человек скончались за прошедшие сутки.