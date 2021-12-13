Москва, 13 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Для развития сельскохозяйственной отрасли правительство РФ выделит около 10 млрд рублей агропромышленным предприятиям, сообщил 13 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Чтобы не сбавлять темп развития отрасли, принято решение выделить ещё около 10 млрд рублей. Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Ранее на текущий год было предусмотрено около 80 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин.

По его словам, целый ряд проектов в сфере АПК реализуется благодаря льготным программам. Новая помощь должна обеспечить субсидирование порядка 30 тыс. льготных кредитов аграриям.