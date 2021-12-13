Оренбург, 13 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области 16 декабря рассмотрит законопроект, инициированный фракцией КПРФ, о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Примечательно, что проект поступил в парламент 21 мая 2021 года.

Иван Шилов, ИА REGNUM Выборы

«Долгое время законопроект не выносили на рассмотрение. Мотивов я не знаю. Возможно, боялись резонанса», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции КПРФ Максим Амелин.

В пояснительной записке к законопроекту Оренбургской области «О внесении изменений в статью 16 Закона Оренбургской области «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области» говорится, что жители городов и районов региона лишены своего конституционного права избирать главу в том муниципальном образовании, в котором они проживают. Такое положение влечет за собой отсутствие у назначаемых по указанию сверху глав ответственности перед своими избирателями, что является фактором, способствующим возникновению коррупции. На протяжении нескольких последних лет ряд глав городов и районов области, в том числе города Оренбурга, были привлечены к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности.

«Избрание глав муниципальных образований на всенародных выборах усилит ответственность глав перед своими избирателями, увеличит открытость власти перед народом и будет способствовать самостоятельности местного самоуправления», — считают авторы проекта.

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Согласно проекту решения за подписью спикера Сергея Грачёва, законопроект будет отклонён. Максим Амелин заявил, что при таком развитии ситуации коммунисты будут повторно инициировать возвращение прямых выборов мэров.

Стоит также отметить, что осенью 2021 года лидер фракции ЛДПР Максим Щепинов заявил о намерении подготовить законопроект о возвращении прямых выборов. «Фракция поддержит 16 декабря законодательную инициативу КПРФ», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. При отклонении проекта закона большинством депутатов фракция ЛДПР планирует разработать новый законопроект и внести в Заксобрание.

Напомним, прямые выборы глав городов и районов в Оренбургской области отменили в 2015 году. Впоследствии оппозиция неоднократно просила вернуть всенародное избрание глав мэров взамен назначений по результатам конкурсного отбора.