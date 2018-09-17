«Время выбирать»: вернут ли Оренбуржью прямые выборы мэров?

Наталья Хомутова, , 09:38 — REGNUM

В Оренбургской области 28 активных политиков и общественников сгруппировались и подняли вопрос возвращения прямых выборов глав муниципальных образований. Активисты настроены «биться до конца» и считают, что собрать 15,5 тыс. подписей — не проблема. Между тем эксперты полагают, что перспективная тема без поддержки сверху не получит положительного развития.

Инициатива: путь первый

В инициативную группу вошли 28 человек, среди нет ни одного члена партии «Единая Россия». Тему возвращения прямых выборов подняли представители ЛДПР, КПРФ, «Яблока», а также общественных и профсоюзных организаций, активисты. Вопрос который запланирован для референдума: «Вы за то, чтобы в городских округах Оренбургской области, за исключением закрытого административно-территориального образования, муниципальных районах Оренбургской области, а также в городском округе, являющемся административным центром Оренбургской области, глава городского округа, муниципального района избирался только на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?»

Документы поступили в облизбирком. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов, в течение 15 дней рабочая группа изучит документы.

«Мы постараемся сделать процесс гласным и объективным. В рабочую группу войдут члены избиркома и представители, делегированные партиями», — сказал он.

После того как облизбирком изучит документы, материалы передадут в заксобрание региона. Парламентарии в течение 20 дней должны зарегистрировать и принять решение о законности инициативы. Затем документы возвращаются в облизбирком, и в случае положительного решения инициативная группа должна начать сбор подписей. Предстоит собрать 15,5 тысячи подписей. Их проверит облизбирком, а заксобрание назначит дату проведения референдума.

Инициаторы уверены, что сбор подписей не станет проблемой. Тем более что законодательством не предусматривается территориальная привязка. Все подписи можно собрать за короткий срок в областном центре.

Путь второй

Кроме референдума изменить формат выборов в регионе возможно и с помощью законодательной инициативы. Собственно, ее тоже решили применить в Оренбуржье. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер оренбургских коммунистов Максим Амелин, сегодня, 17 сентября, фракция КПРФ внесет в областной парламент инициативу о внесении изменений в региональное законодательство. Документ прошел необходимую лингвистическую экспертизу.

«Думаю, к нашей инициативе присоединятся депутаты ЛДПР и «Справедливой России», они также вошли в состав инициативной группы по проведению референдума. Но сегодня они физически не могут подать с нами документы в Законодательное собрание, их нет в Оренбурге, насколько мне известно», — сказал Амелин.

Прогнозы инициаторов

Лидер фракции КПРФ Максим Амелин заявил, что они готовы «биться до конца». Но борьба за референдум может растянуться надолго. Например, в заксобрании документ могут рассматривать до шести месяцев. По референдуму он не исключает судебных споров.

Лидер профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко не тешит себя иллюзиями, что документы пройдут процедуру согласования без сучка и задоринки. По его словам, последние три года тему возвращения к прямым выборам глав муниципальных образований поднимали многие регионы России, но безрезультатно.

«Думаю, облизбирком примет наш документ, но в заксобрании откажут по формальным основаниям. Тогда будет стадия суда. Процедура пойдет на второй, третий, может, и четвертый круг, пока не устраним все замечания», — сказал лидер профсоюза.

Одновременно он заметил, что перспективы могут стать радужными, но это произойдет в том случае, если «сверху, из Москвы, дадут отмашку». Также Скивко считает, что сыграть на руку оренбургской инициативной группе может и предложение губернатора Иркутской области, который выступил с аналогичной инициативой в своем регионе.

Взгляд со стороны

Депутат заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила:

«Когда внесут инициативу в заксобрание, и ознакомлюсь с ней, тогда скажу — буду ли я ее поддерживать».

Вместе с тем депутат подчеркнула, что она в принципе за прямые выборы. Хотя в настоящее время при определенном информационном и денежном ресурсе не всегда проходят достойные представители во власть.

«Я за прямые выборы. За выбор людей, которые потом отвечают за свой же выбор», — сказала Татьяна Шукурова.

3 Rama Выборы

Доктор политических наук Галина Шешукова считает, что референдум необходимо проводить, и все юридические основания для этого есть. Каждый регион имеет право определять способ выборов.

«Сейчас в стране практически везде прямые выборы глав остались только в сельских поселениях, и Оренбуржье — не исключение. Вся ответственность возложена на руководство региона, оно имеет прямой механизм влияния, но и на нем лежит ответственность. При прямых выборах груз ответственности ложится на избирателей».

По мнению Шешуковой, инициатива о референдуме — перспектиная, но вопрос заключается в том — будет ли проведен этот референдум:

«Это вопрос даже не к Нальвадову, могут быть технические вещи…»

Политолог отметила, что при существующей вертикали власти ситуация находится под контролем. Только при одобрении «верхами» референдум будет проведен.

Добавим, что в Оренбургской области в конце 2014 года на законодательном уровне отменили прямые выборы глав городов. С тех пор конкурсная комиссия предлагает кандидатуры градоначальника депутатам горсоветов, и парламенты принимают решение. Несмотря на то, что в данной процедуре также предусмотрен вроде бы и выбор, но в народе процесс окрестили назначением градоначальников.