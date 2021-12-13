Москва, 13 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В России уже почти 56 млн граждан получили сертификаты о вакцинации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

«Услугой на портале «Госуслуг» воспользовались 54 млн человек, 1,7 млн получили данные в МФЦ», — сказала Голикова.

Она надеется, что до 1 июня 2022 года удастся достичь коллективного иммунитета в 80% и удерживать на таком уровне.