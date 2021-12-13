Москва, 13 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Законопроект о QR-кодах вводится исходя из практики применения ограничений на фоне пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Встреча Голиковой с КПРФ

«У нас 85 регионов, все 85 регионов принимают свои решения. И для того, чтобы обеспечить некое единообразие по отдельным сферам деятельности вводим, предлагаем ввести, извините, пожалуйста», — сказала Голикова.

Законопроект не вводит новых ограничительных мер, подчеркнула она.