Москва, 13 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы России с большой долей тяжёлых больных COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Пациент на ИВЛ

«В 24 регионах страны наблюдается рост количества госпитализированных пациентов в тяжёлом состоянии», — сказала Голикова в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

По ее словам, «наибольший рост сегодня в Сахалинской области, Тульской области, Хабаровском крае, Ленинградской области и ряде других территорий».