София, , 11:59 — REGNUM Из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями сразу в нескольких регионах Болгарии, пострадали сотни человек. Об этом 13 декабря информирует Болгарское телевидение.

Согласно официальным данным, режим чрезвычайной ситуации введен в Смолянской и Благоевградской областях, а также нескольких районах Кюстендилской области. По сообщениям местных органов власти, из берегов вышли реки Струма и Места, затопившие сельскохозяйственные угодья и снесшие основные мосты. Сообщается о размытых шоссе международного значения, а также об угрозе для функционирования магистрального газопровода в Грецию.

В ближайшие несколько часов в пострадавшие области направятся представители спасательных служб и армейские подразделения. Официальная София рассматривает возможность выделения дополнительных бюджетных средств на борьбу с ликвидацией последствий стихии.