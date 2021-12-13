Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Калининского района Санкт-Петербурга, вместо арестованного по делу о мошенничестве Ивана Громова, назначен бывший прокурор Сергей Петриченко, в последнее время работавший первым замглавы администрации Невского района Петербурга.

Gov.spb.ru Врио главы Калининского района Петербурга Сергей Петриченко

Об этом 13 декабря сообщается на официальном сайте районной администрации.

45-летний Сергей Николаевич Петриченко родился в городе Черкесске Ставропольского края. С 2000 по 2012 год работал в прокуратуре Санкт‑Петербурга. С 2012 по 2018 года — в прокуратуре Ленинградской области.

«С 2018 по недавнее время в администрации Невского района Санкт‑Петербурга, начальником отдела, заместителем главы и первым заместителем главы», — говорится в сообщении.

Напомним, Иван Громов, который продержался на должностивсего около месяца, был арестован и помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, еще будучи председателем комитета по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга, где он отработал пять лет, Иван Громов и его родной брат Павел совершили хищение не менее 165,5 млн рублей бюджетных средств.