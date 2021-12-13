Челябинск, 13 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинской области 12 декабря зафиксировали ещё 619 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них четверо школьников. Всего в регионе обнаружили уже 136 826 инфицированных.

Вылечились уже 123 090 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 6900 человек. А скончались от ковида ещё 29 граждан.