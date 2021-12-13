Приштина, Сербия, 13 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 12 декабря сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о прошедшем телефонном разговоре с министром обороны Албании Нико Пелеши.

Mod.rks-gov.net Арменд Мехай

Мехай предложил Пелеши помощь в устранении последствий паводка, вызванного разливом реки Вьоса:

«В лучшие и тяжелые дни мы вместе с нашими братьями в Албании. После паводка в Фиере и других округах Албании я позвонил министру оборону республики Албания Нико Пелеши и выразил нашу полную готовность предложить наши силы для помощи в проведении поисково-спасательных работ, урегулировании и устранении последствий бедствия. Вместе мы сильнее в каждом вызове», — заявил Арменд Мехай.

Разлив реки Вьоса привел к обрушению Мифольского поста и затоплении деревень Новосело и Феррас.