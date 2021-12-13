Москва, 13 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как гражданам с медотводом от вакцинации против коронавируса можно поучаствовать в массовых мероприятиях, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

«Сертификат таких граждан будет активен в случае, если при посещении мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР тесте», — сообщила Голикова, отвечая на вопрос на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме.

Парламентарии предложили проведение ПЦР-тестирования для тех, у кого есть медотвод от вакцинации.