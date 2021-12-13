Зюганов: Голикова не переубедит — КПРФ будет голосовать против QR-кодов
Москва, 13 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. КПРФ будет голосовать против законопроекта о введении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Геннадий Зюганов
«Мы не будем за него голосовать. Я выступаю против насилия», — сказал Зюганов.
Шесть статей конституции нарушено законопроектом, отметил парламентарий.
«С этим законом напряжение и протесты сильнее, чем при пенсионной реформе», — указал коммунист.
Он также обратил внимание на то, что вакцинация не решает проблемы распространения коронавируса.
Начинается встреча депутатов Госдумы от КПРФ с вице-премьером Татьяной Голиковой.