Москва, 13 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. КПРФ будет голосовать против законопроекта о введении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Мы не будем за него голосовать. Я выступаю против насилия», — сказал Зюганов.

Шесть статей конституции нарушено законопроектом, отметил парламентарий.

«С этим законом напряжение и протесты сильнее, чем при пенсионной реформе», — указал коммунист.

Он также обратил внимание на то, что вакцинация не решает проблемы распространения коронавируса.

Начинается встреча депутатов Госдумы от КПРФ с вице-премьером Татьяной Голиковой.