Серпухов, Московская область, , 11:33 — REGNUM Помощь, а также всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва в женском монастыре в Серпухове окажет Русская Православная церковь (РПЦ). Об этом 13 декабря заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда в своем Телеграмм-канале.

Владимир Легойда Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим», — написал он в своем сообщении.

Также Легойда уточнил, что РПЦ, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками с исковерканной жизнью, и будет и далее работать со всеми детьми.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что нападение бывшего воспитанника гимназии на территории женского монастыря в Серпухове было квалифицировано как покушение на убийство.