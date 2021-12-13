* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствовал новое разрешение министерства финансов США, которое позволяет физическим и юридическим лицам отправлять денежные переводы в Афганистан.

Перевод денег

Представитель министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул КаххарБалхи сказал, что выдача лицензий казначейством США «является хорошей новостью для банков, согласно которой афганцы, живущие за границей, могут отправлять деньги своим семьям через WesternUnion, MoneyGram и другие системы денежных переводов».

Чтобы предотвратить нарастание гуманитарного кризиса в Афганистане, Соединённые Штаты решили вывести отправителей и финансовые учреждения из-под действия санкций США против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель министерства финансов сообщил агентству Reuters, что лицензия, которая «формулирует» существующие руководящие принципы для финансовых учреждений, позволит людям продолжать отправлять деньги своим семьям в Афганистане из-за границы.

Для многих семей в Афганистане в настоящее время получение денежных переводов жизненно необходимо, чтобы пережить текущий экономический кризис, последовавший за приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Напомним, Соединённые Штаты и международные финансовые институты заморозили валютные резервы на сумму около 10 миллиардов долларов и закрыли Центральному банку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доступ к ним.

Недавно специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что США не ставят гуманитарную помощь афганскому народу в зависимость от каких-либо действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США предоставили Афганистану 474 миллиона долларов чрезвычайной гуманитарной помощи.

До захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Всемирный банк оплачивал 75% государственных расходов через Целевой фонд реконструкции Афганистана. В настоящее время 1,5 миллиарда долларов фонда заморожены.

В то же время стоимость афганской национальной валюты — афгани — по отношению к доллару США достигла самого низкого уровня за два десятилетия.

На сайте Центрального банка Афганистана, контролируемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Да Афганистан банк»), в воскресенье, 12 декабря, указано, что курс доллара составляет около 105 афгани. Сегодня обменный курс в «Сарой-е Шахзаде», обменном центре в Кабуле, составил 114 афгани.

Между тем, Центральный банк Афганистана объявил в твиттере, что сегодня он содействовал переводу 19,2 миллиона долларов в Международный банк Афганистана (AIB), заявив, что «есть надежда, что с прибытием этих пакетов помощи афганская валюта «будет в выгодном положении перед другими валютами».

Центральный банк Афганистана заявил, что пытается успокоить общественность относительно состояния банковской системы страны и курса к иностранной валюте, которые «скоро будут решены».

В 2003 году, после выпуска новых банкнот, один доллар торговался по цене 43 афгани, а за несколько дней до падения Кабула под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоимость одного доллара выросла до 87 афгани.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретил операции с иностранной валютой, чтобы удержать стоимость афганской валюты.

Международный валютный фонд заявил в своём отчёте, что долларовые резервы афганских банков сокращаются и что, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сможет вывести наличные на рынок, банки страны могут быть вынуждены «закрыть свои двери».