Якутск, 13 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Система QR-кодов — хороший способ собрать данные о жителях России с помощью их регистрации на портале госуслуг. Такое мнение высказал 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM политолог и журналист Виталий Обедин.

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Эксперт считает, что, во-первых, QR-коды приоритетнее, чем существующие сертификаты о вакцинации, потому, что их проще проверять — на едином портале госуслуг.

«Во-вторых, система QR-кодов это, помимо прочего, дополнительный способ загнать на «госуслуги» тех граждан, кто ещё там не прописался. Под лозунгами борьбы с коронавирусом происходит ещё и масштабная электронная перепись населения. Пандемия закончится — регистрация и данные останутся. Как и возможность их адаптации для новых нужд государства», — подчеркнул Виталий Обедин.

Он также напомнил, что в течение двух лет с этой же целью власти также усиленно внедряют электронное голосование, для участия в котором также необходима регистрация на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, введение обязательных QR-кодов не отразилось и не отразится положительно ни на одной социально-значимой сфере, считает заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» в Омской области Татьяна Шнейдер. Она уверена, что QR-кодизация «не имеет ничего общего с заботой о человеке».