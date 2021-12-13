Уфа, 13 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. 18 школ полностью закрыто, частично закрыто 77 школ (904 класса), где по случаям ОРВИ, гриппу введены карантины в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщила глава Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По ее словам, заболеваемость COVID-19 в школах снизилась, при этом наблюдается рост заболеваний ОРВИ и гриппом, особенно среди детей от семи до 14 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил создать запас лекарств к новогодним праздникам.